Parti politikalarını eleştiren ve göçmenlere ilişkin yaptığı çıkışlar nedeniyle 1 yıl partiden uzaklaştıran Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından yine gündeme geldi.

Partiye yeniden dönmeye hazırlanan ve adı CHP Genel Başkan adayları arasında geçen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu sert bir dille eleştirdi.

“Ben mi yanlış anladım? Sn Kılıçdaroğlu devam mı dedi?” diyerek eleştirilerini sıralayan Tanju Özcan, “ İstediğin gibi muhalefeti organize ettin, kendini aday ilan ettirdin! İstemeyenlerde bağrına taş basıp destekledi! Ama yeter. Lütfen bırakın, torunlarınızı sevin,13 yıldır umut verdiniz. Bizi bu adama mahkum ettiniz. Lütfen şu koltuk sevdalısı, gücünü sizden alan zavallılara kalkan olmayın, onurunuzla, gururunuzla İstifa ediniz!! Kazananlara bırakın.” dedi.