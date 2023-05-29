Dün gerçekleşene Cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçimlerinde kazanan isim mevcut Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olurken, İnegöl’de ki siyasilerin sandıklarının tamamında Erdoğan lider olarak çıktı.
İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’ın oy kullandığı 1258 nolu sandıkta kullanılan 341 oyun 222’sini Erdoğan alırken 114’ünü Kılıçdaroğlu aldı.
AK Parti ilçe başkanı Mustafa Durmuş’un oy kullandığı 2020 nolu sandıkta kullanılan 303 oyun 182’sini Erdoğan alırken 114’ünü Kılıçdaroğlu aldı.
AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman’ın oy kullandığı 2013 nolu sandıkta kullanılan 308 oyun 204’ünü Erdoğan alırken 101’ini Kılıçdaroğlu aldı.
İnegöl kaymakamı Eren Arslan’ın oy kullandığı 1077 nolu sandıkta kullanılan 326 oyun 204’ünü Erdoğan alırken 117’sini Kılıçdaroğlu aldı.
İYİ Parti İnegöl İlçe Başkanı İsmail Karaman ve İYİ Parti Bursa Milletvekili Hasan Toktaş’ın oy kullandığı 2053 nolu sandıkta kullanılan 317 oyun 181’ini Erdoğan alırken 131’ini Kılıçdaroğlu aldı.
MHP Bursa Milletvekili adayı Bilal Doğan’ın oy kullandığı 1271 nolu sandıkta kullanılan 335 oyun 222’ini Erdoğan alırken 109’unu Kılıçdaroğlu aldı.
MHP İnegöl İlçe Başkanı Uğur Bayram’ın oy kullandığı 1114 nolu sandıkta kullanılan 310 oyun 204’ünü Erdoğan alırken 99’unu Kılıçdaroğlu aldı.
CHP Bursa Milletvekili Erkan Dönmez’in oy kullandığı 1270 nolu sandıkta kullanılan 346 oyun 232’ini Erdoğan alırken 110’unu Kılıçdaroğlu aldı.
CHP İnegöl İlçe Başkanı Bengül Kavlan’ın oy kullandığı 2131 nolu sandıkta kullanılan 70 oyun 51’ini Erdoğan alırken 16’sını Kılıçdaroğlu aldı.
Saadet Partisi İnegöl İlçe Başkanı Hasan Eroğlu’nun oy kullandığı 2286 nolu sandıkta kullanılan 339 oyun 183’ünü Erdoğan alırken 155’ini Kılıçdaroğlu aldı.