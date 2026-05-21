CHP’de siyasi dengeleri yeniden değiştiren “mutlak butlan” kararının ardından dikkatler 37. Kurultay’da seçilen kadrolara çevrildi. Mahkeme kararının kesinleşmesi halinde Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden genel başkanlık koltuğuna oturması beklenirken, Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin de görevlerine dönmesi gündeme geldi. Ancak belediye başkanlığı yapan ya da TBMM’de Grup Başkanlığı ve Meclis Başkanvekilliği gibi idari görevlerde bulunan bazı isimlerin Parti Meclisi’nde aktif olarak yer alamayacağı, boşalan üyeliklerin ise yedek listeden doldurulacağı belirtiliyor. KEMAL KILIÇDAROĞLU İLE BİRLİKTE HANGİ İSİMLER GERİ DÖNECEK?

CHP’nin hakkında verilen ‘mutlak butlan’ kararı sonrasında partinin en yetkili organı olan 52 kişilik Parti Meclisi listesinde de önemli değişiklikler yaşanması bekleniyor.

Gazeteci Gürkan Hacır, 4 Kasım 2023’teki Parti Meclisi’ne geri dönüleceğine dikkat çekti. Mutlak butlan kararıyla birlikte yönetim, 3 Kasım 2023 tarihindeki Parti Meclisi’ne ve Bilim Kültür Platformu’na geri dönecek. “Ben hızlıca bu isimleri sizler için analiz edeceğim” dedi.

“52 kişilik bir liste var. Bu liste, Parti Meclisi listesi. Bu listede yer alan 10 isim şu anda görev alamayacak durumda. Bir kısmı belediye başkanı oldu, bir kısmı ise TBMM’de idari görev üstlendi. Dolayısıyla yedek listeden ana listeye geçiş olacak. Parti Meclisi’nde 15 kişilik bir yedek liste bulunuyor. Bu listedeki isimler, görevi düşen üyelerin yerine gelecek.

Faik Öztrak, Bülent Kuşoğlu, Ali Öztunç, Rıfat Turuntay Nalbantoğlu, Oğuz Kaan Salıcı… 6 numaralı sırada yer alan Onursal Adıgüzel belediye başkanı oldu. Görevden uzaklaştırıldı. Bu nedenle üyeliği düşüyor. Dolayısıyla yerine yedek listeden bir isim gelecek.

Devam edelim; Umut Akdoğan, Deniz Demir, Gürsel Erol görevine devam edecek. Listede yer alan isimlerin devamında Erdoğan Toprak, Selin Sayek Böke ve Veli Ağbaba bulunuyor.

Ahmet Akın düşüyor; biliyorsunuz Balıkesir Belediye Başkanı oldu. Hakkı Suha Okay, Ednan Arslan ve Gamze Akkuş İlgezdi de listede yer alan isimler arasında. Zeynel Emre parti sözcüsü ancak görevine devam edecek. Murat Emir ise grup başkanvekili olduğu için düşüyor.

Gaye Usluer ayrıldı. İstifa ettiği için tekrar geri dönemeyecek. Aynı şekilde Eren Erdem de partiden istifa edip ayrıldığı için bu Parti Meclisi’nde yer alamayacak. Bizdeki bilgi bu yönde.

Muharrem Erkek, Çanakkale Belediye Başkanı olduğu için listeye giremiyor. Gökhan Günaydın da grup başkanvekili olduğu için liste dışında kalıyor. Hasan Baltacı görevine devam edecek. Gülizar Biçer Karaca ve Devrim Barış Çelik’in de devam edecek isimler arasında olduğu değerlendiriliyor.

Müslim Sarı, Nevaf Bilek, Aysu Bankoğlu, Yaşar Seyman, Candan Yüceer… Candan Yüceer, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu için o da düşecek. Aylin Nazlıaka, Pınar Uzun, Ayça Taşkent, Sevgi Kılıç, Erbil Aydınlık, Gökçe Gökçen, Ahmet Hakan Uyanık, Neslihan Hancıoğlu, Semra Dinçer, Gizem Özcan ve Hasan Efe Uyar da listede yer alan isimler arasında.

Bu arada Ali Mahir Başarır da grup başkanvekili olduğu için düşüyor. Bu isimlerden 15’i hem Kemal Kılıçdaroğlu döneminde hem de Özgür Özel döneminde görev alan isimler.

52 isim için görev yazısı çıkarılacak. Ancak bunların içinde yaklaşık 15 isim; belediye başkanlığı, grup başkanvekilliği ya da Meclis Başkanvekilliği gibi idari görevler üstlendikleri için Parti Meclisi’nde yer alamayacak. Örneğin Tekin Bingöl, şu anda TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un vekili olarak görev yaptığı için Parti Meclisi kadrosunda bulunamayacak.

Bu nedenle boşalan koltuklara, yedek listedeki 15 üye Parti Meclisi’ne dahil edilecek."

Tekin Bingöl şu anda Meclis Başkanvekili. Dolayısıyla o da düşüyor. Ulaş Karasu ve Gamze Taşcıer görevine devam edecek. Gökhan Zeybek, Bülent Tezcan, Orhan Sarıbal, Seyit Torun, Tahsin Tarhan, Özgür Karabat ve Nurhayat Altaca Kayışoğlu da devam edecek isimler arasında yer alıyor."