CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihinde yapılan 38'inci Olağan Kurultayı'na ilişkin açılan davada kritik gün geldi. TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, CHP için 'mutlak butlan' kararı çıktığını ilk kez TGRT Haber ekranlarında duyurdu.

KILIÇDAROĞLU, YÖNETİMİ DEVRALACAK

Ankara BAM 36. Hukuk Dairesi, CHP kurultay davasında Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına, Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralmasına karar verdi.

"KILIÇDAROĞLU'NUN GÖREVİNE DEVAM ETMESİNE KARAR VERİLDİ"

Canlı yayında konuşan Atik, "Türkiye'nin beklediği haberi TGRT Haber ekranlarından dün vermiştik. Belki cuma akşamı kararın bu UYAP'a yükleneceğini söylemiştim. Ama bugün karar yüklendi. Şu anda BAM 36. Hukuk Dairesi'nin kararı elimde. Buradan okuyorum;"Cumhuriyet Halk Partisi'nin 4 -5 Kasım 2023 tarihli 38. olağan seçimli kurultayının mutlak butlan kesin hükümsüzlük nedeniyle mağlul olduğunun tespitiyle yapıldığı tarihten itibaren iptaline, CHP 'nin 4-5 Kasım 2023 tarihli 38. Olağan Seçimlik Kurultayı'nın mutlak butlan kesin hükümsüzlük nedeniyle iptaline karar verildiğinden bu tarihten sonra yapılan tüm olağan ve olağanüstü kurultayların ve bu kurultaylarda alınan tüm kararların iptaline, 4 -5 Kasım 2023 tarihli 38. Olağan Kurultay'dan önceki duruma dönülmesine, kurultay tarihinden önceki genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve parti organlarının görevlerine aynen devam etmelerine karar verilmiştir."