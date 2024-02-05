CHP'nin Nazilli belediye başkan adayı, adaylık sürecini sona erdirme kararını, "Hem kendime hem partime daha fazla zarar getirir" düşüncesiyle aldığını belirterek dilekçe vererek adaylıktan çekildi.

Gamze Yolcu Metin, yazılı bir açıklama yaparak kararını duyurdu. Çetin, “zamanı henüz gelmemiş” diyerek partisi için en doğru kararı alarak adaylıktan çekildiğini dile getirdi.

Belediye Başkan Adaylığından çekilen Metin'in açıklamasında, seçim sürecindeki beklentiler ve karşılaşılan durumlar hakkında detaylar bulunuyor. Metin'in adaylıktan çekilme sebepleri, parti içi dinamikler ve gelecekle ilgili düşünceleri açıklamada bulunuyor.

Peki, Nazilli'de CHP'nin belediye başkan adayının adaylıktan çekilme kararı seçim dinamiklerini nasıl etkileyecek? Bu çekilme kararı, yerel siyasette nasıl bir iz bırakacak? Bu karar, Yerel Seçimleri'nin seyrini nasıl etkiler? Milyonlarca vatandaş bu soruların yanıtlarını merakla bekliyor.