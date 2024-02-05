Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketinde en az 53 bin 537 can kaybı yaşandı. Halkçı Hukukçular, dönemin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, dönemin Malatya Valisi Hulusi Şahin ile AKP’li Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan hakkında suç duyurusunda bulundu.

“SORUŞTURMAYA YER YOK" KARARI ÇIKTI

Habere göre, Malatya Cumhuriyet Savcısı M.A.T., dilekçede yer alan isimler hakkında “soruşturma yapılmasına yer olmadığına” karar verdi.

Kararda ise şu ifadelere yer verildi: “Deprem Suçları Soruşturma Bürosu tarafından deprem nedeniyle meydana gelen tüm ölüm ve yaralanmalara ilişkin ayrıntılı soruşturma işlemlerinin devam ettiği, öte yandan şikâyet hakları bulunan maktul yakınları ile yaralıların şikâyetlerinin cumhuriyet başsavcılığımızca ayrıntılı olarak alındığı, yine ilgili ihbar dilekçesinin soruşturmaya kaydedilmesi halinde benzer mahiyette aynı olaya ilişkin birden fazla mükerrer soruşturma olacağı, usul ekonomisi bakımından ihbar eden tarafından gönderilen dilekçenin ihbara kaydedildiği, konusu ve tarafları aynı olan ihbarla ilgili yeniden bir soruşturma yapılamayacağı anlaşılmıştır”