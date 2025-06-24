Bu katılımın ardından Memleket Partisi’nin olağanüstü kurultay toplayarak kendini feshetmesi bekleniyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu süreci “Ben Muharrem İnce’ye rozet takamam. Onun rozeti doğduğundan beri alnına takılı zaten” sözleriyle yorumladı. Muharrem İnce ise konuşmasına Hasan Hüseyin Korkmazgil’in “Acıyı Bal Eyledik” şiiriyle başladı ve gelişini “geri dönüş değil, kucaklaşma” olarak tanımladı. Kibirle ya da pişmanlıkla değil, Özgür Özel’in samimi davetiyle CHP’ye geldiğini vurguladı. Ayrılıkların bazen kırgınlık, bazen umut arayışıyla yaşandığını belirtti ve bu süreci “sarılma, hasret giderme” olarak nitelendirdi. Konuşmasını “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz” diyerek bitirdi.

Sürecin başlangıcı, 18 Haziran’da Özgür Özel’in Memleket Partisi Genel Merkezi’ni ziyaretiyle oldu. Görüşme sonrasında yapılan açıklamalarda Özel, Memleket Partisi’ni baba ocağına en yakın yer olarak tanımladı ve İnce’yi “baba evine” davet etti. Bu davetin partinin kurumsal kimliğini incitmeyecek bir dille yapıldığını ifade etti. İnce ise partisiyle istişarede bulunacağını, ardından tekrar görüşeceğini söyledi.

Daha önce 22 Mart’ta Saraçhane’de düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada Muharrem İnce, CHP’nin yerel seçim başarısına dikkat çekerek, önümüzdeki seçimlerde genç Genel Başkan Özgür Özel’in başarısı için elinden geleni yapacağını belirtmişti. Kendisini ve Kemal Kılıçdaroğlu’nu CHP’nin cumhurbaşkanı adayları olarak anımsatarak, yeni adayın elini kaldırma görevinin kendilerine düştüğünü ve bunu yapacağını açıklamıştı.

CHP’ye dönüş kararını sosyal medya üzerinden duyuran İnce, “Birleşe birleşe kazanacağız” mesajıyla birlikte Ekrem İmamoğlu’nun Silivri Cezaevi’nden gönderdiği mektubu da paylaştı. İmamoğlu, el yazısıyla kaleme aldığı mektubunda geçmişteki dayanışması için İnce’ye teşekkür etti ve siyasi baskılar karşısında verdiği desteğe vurgu yaptı.

Muharrem İnce, 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP’nin adayı olmuş ve yüzde 30’un üzerinde oy almıştı. Bu seçim sonrası parti yönetimine yönelik eleştirilerde bulunmuş, özellikle Kemal Kılıçdaroğlu ile fikir ayrılıkları yaşamıştı. 2020 yılında Memleket Hareketi’ni başlatarak Türkiye’yi dolaşmış, 8 Şubat 2021’de CHP’den istifa etmişti. Gerekçe olarak CHP’nin değişime kapalı yapısını ve parti içi demokrasinin eksikliğini göstermişti. 17 Mayıs 2021’de Memleket Partisi’ni kurarak genel başkanlığına seçilen İnce, bu tarihten itibaren siyasi faaliyetlerini bu çatı altında sürdürmüştü.