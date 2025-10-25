Antalya’nın Aksu ilçesinde CHP’den istifa eden Belediye Başkanı İsa Yıldırım, AK Parti’ye katılmayı düşündüğünü açıkladı. Yıldırım, hem yerel hem de genel merkez yetkilileriyle görüşmeler gerçekleştirdiğini belirtti. CHP’yi Atatürk, cumhuriyet ve demokrasi ilkelerinden uzaklaşmakla eleştiren Yıldırım, önceliğinin Aksu’ya hizmet etmek olduğunu söyledi.

Geçiş Konusunda Koşul Yok

Belediye başkanının devletle çatışmaya girmemesi gerektiğini vurgulayan Yıldırım, CHP yönetimini devlet kurumlarıyla sürtüşmeye girmekle eleştirdi. AK Parti’ye geçişte herhangi bir şart olmadığını belirten Yıldırım, “Önceliğimiz Aksu’nun sorunlarını çözmek” ifadelerini kullandı.