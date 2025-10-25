Spor dünyasının deneyimli isimlerinden duayen gazeteci Faik Çetiner vefat etti. 2023 yılında kalp krizi geçiren Çetiner, o dönemde by-pass ameliyatı olmuştu.

Bakan Bak'tan Taziye Mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Faik Çetiner'in vefatının ardından sosyal medya hesabı üzerinden taziye mesajı yayınladı ve "Spor medyasının duayen ismi Faik Çetiner’in vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve spor camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.