1986 yılından bu yana hizmet veren Ankara Ekspres Kargo, ekonomik sıkıntılar nedeniyle konkordato başvurusu yapmıştı. Ankara 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirket için kararını verdi.

Ankara Ekspres Kargo Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin konkordato kapsamında sunduğu mali iyileştirme talebini inceleyen mahkeme, firmanın borçlarını ödeyebilecek durumda olmadığına hükmetti. Konkordato başvurusunu reddeden mahkeme, şirketin iflasına karar verdi. Bu kararın ardından şirkete tanınan geçici mühlet ve konkordato komiser heyetinin yetkileri sona erdi.

Türkiye'nin En Köklü Firmasıydı

1986'da kurulan Ankara Ekspres Kargo, 39 yıllık faaliyet süresi boyunca Türkiye'nin en geniş taşımacılık ağlarından birine sahipti. Şirket, beş bölgede 19 transfer ve dağıtım merkezi, 70'in üzerinde hizmet noktası ve ülke genelinde yaygın lojistik ağıyla faaliyet gösteriyordu. Başta İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Adana, Gaziantep ve Antalya olmak üzere birçok ilde taşımacılık hizmeti sunuyordu.