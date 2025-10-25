TRT Tabii için çekimleri Tokat’ta süren Onbeşliler dizisinin setinde korkutan bir kaza yaşandı. Çekimler sırasında başrol oyuncularından İsmail Ege Şaşmaz yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın aktardığı bilgilere göre, çekimlere ara verilmesinin ardından hastaneye götürülen Şaşmaz’ın sol el işaret parmağında kırık tespit edildi. İlk tedavisinin ardından oyuncunun İstanbul’a döndüğü öğrenildi.

Ameliyata Alındı

İsmail Ege Şaşmaz bugün Nişantaşı’nda özel bir hastanede ameliyata alındı. Bir saat süren ameliyatın ardından Şaşmaz’a doktor iki hafta rapor verdi. Hastanede Aytaç Şaşmaz da abisini yalnız bırakmadı.