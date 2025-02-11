Akşam saatlerinde Hastane Caddesi'nde meydana gelen arızanın ardından başlatılan çalışmalar tamamlandı.

CHP İnegöl İlçe Başkanı Zemci Şahin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Akşam saatlerinde Hastane Caddesi ana hattında meydana gelen arıza nedeniyle su kesintisi yaşanmıştı. Arıza tamamen giderilmiş olup yaklaşık yarım saat önce su verilmeye başlanmıştır. Ancak şebekenin tamamen boşalması nedeniyle tüm bölgelerde suyun akışı kademeli olarak sağlanacak ve en geç 2 saat içinde normale dönecektir." ifadelerini kullandı.