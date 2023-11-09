CHP'de bugün nöbetçi olarak gönüllü olan 20 milletvekili meclis sıralarında oturup kapaklara vurarak Yargıtay'ın AYM ile ilgili kararını protesto etmeye başladı. CHP'li milletvekilleri sabaha dek meclisi terketmeyerek protesto eylemini sürdürecek.

CHP'liler yarın sabah nöbeti başka bir grup milletvekillerine devredecek. Eyleme TİP milletvekillerinin de destek vermesi bekleniyor.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Can Atalay'a 'hak ihlali' kararı veren AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunması krize yol açarken CHP Genel Başkanı Özgür Özel bugün TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a çağrıda bulunmuştu. Özel, yaptığı paylaşımda "Sayın Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'la telefonla görüştüm ve kendisinden içinde bulunduğumuz yargı krizi ve darbe girişimiyle ilgili Meclis Danışma Kurulu'nu olağanüstü toplamasını talep ettim" demişti.