Bu isimlere bir yenisi daha eklendi. Gaziantep'te Karkamış Belediye Başkanı Mustafa Güzel, CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katıldı. Eski partisinden yeterli desteği bulamadığını belirten Güzel, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde AK Parti'de yoluma devam edeceğim" şeklinde açıklama yaptı.

Siyasette parti değiştirmeler devam ediyor. Üstelik henüz yerel seçimlerin üzerinden henüz 1 yıl geçmeden. Son haber Gaziantep'e bağlı Karkamış ilçesinden geldi. Bu kez siyaset arenasından çok görülmeyen bir transfer gerçekleşti. Belediye Başkanı Mustafa Güzel CHP'den istifa ederek AK Parti'ye geçti.

Kararını sosyal medyadan duyuran Güzel'in açıklamasında dikkat çeken ifadeler yer aldı.

Güzel açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

31 Mart seçimlerinde ilçemize hizmet etmek adına sizlerin teveccühü ile Karkamış Belediye Başkanlığı görevine seçildim. Gazi Şehrimizin tarihi ilçesi Karkamış'a hizmet edebilmek için; gereken desteği CHP Genel Merkezi'nden ve yine Cumhuriyet Halk Partili diğer belediyelerden maalesef göremedik.

Siz değerli hemşerilerimize layıkıyla hizmet edebilmek adına, tarihi değeri ve coğrafi konumu itibari ile eşsiz öneme sahip güzel ilçemiz Karkamış'a kalıcı eserler kazandırılmasına vesile olabilmek için bundan sonraki siyasi hayatıma; Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın emrinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nde devam etmeye karar vermiş bulunmaktayım.

"TAMAMEN İLÇEMİZİN MEFAATİ"

Bu kararın kişisel bir tercih olmadığını, tamamen ilçemizin menfaatlerini gözeterek ve sizlerin beklentilerini karşılamak amacıyla aldığımı özellikle belirtmek isterim. Aldığım tüm kararlarda dua ve desteklerini esirgemeyen; ailem gibi gördüğüm siz kıymetli hemşehrilerime ayrı ayrı teşekkür ederim.