İzmir Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay’ın oğlu Onur Günay, tatil için bulunduğu Makedonya’nın Üsküp kentinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Onur Günay’ın ani vefatı, ailesi ve yakın çevresinde derin bir üzüntüye yol açtı. CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, taziye mesajları yayımlayarak Başkan Günay ve ailesine başsağlığı dileklerinde bulundu.

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Güzelbahçe Belediye Başkanımız, yol arkadaşım Mustafa Günay’ın oğlu Onur Günay kardeşimizi kaybettiğimizi büyük bir üzüntüyle öğrendim. Onur kardeşimize Allah’tan rahmet, Başkanımıza ve acılı ailesine sabırlar diliyorum. Başımız sağ olsun. Çok üzgünüz.”