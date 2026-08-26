Olay, saat 18.30 sıralarında Sapanca ilçesi Güldibi Mahallesi Ardıç Sokak üzerinde gerçekleşti. İddialara göre, H.Ö. (34), kayınpederi H.S.'yi (70) henüz öğrenilemeyen bir sebepten dolayı yanında bulunan tüfek ile yaraladıktan sonra olay yerinden uzaklaştı. Tüfekten çıkan saçmaların hedefi olan H.S. yaralanırken, şüpheli H.Ö. olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kayınpeder, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü. H.S.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Olayın ardından kaçan şüpheli H.Ö.'nün yakalanması amacıyla polis ekiplerince çalışma başlatıldı.