CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, Ankara Güven Hastanesi'nde geçirdiği başarılı bypass ameliyatının ardından tedbir amaçlı yoğun bakım ünitesine alındı.

Tedbir amaçlı yoğun bakımda

Kaynaklar, ameliyatın başarılı bir şekilde gerçekleştiğini belirtti. Ameliyat süreci yaklaşık iki saat süren Tezcan, tedbir amaçlı olarak yoğun bakıma alındı, ancak bir süre sonra normal odaya alınması planlanıyor. Genel sağlık durumuyla ilgili detaylı bir bilgi verilmezken, Tezcan'ın sağlık durumunun yakından takip edildiği ifade edildi.

Bülent Tezcan kimdir?

18 Mayıs 1965'te Samsun Havza'da doğdu. Baba adı Ferhat, anne adı Hanım'dır.

Avukat; 1989 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi.

Aydın Kuşadası’nda serbest avukatlık yaptı.

Çok sayıda demokratik kitle örgütünde üye ve yönetici konumlarında çalıştı.

1996 – 2003 yılları arasında Adnan Menderes Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksek Okulunda öğretim görevlisi olarak Temel Hukuk ve Turizm Hukuku dersleri verdi.

1999 - 2002 yılları arasında 3 yıl Kuşadası İlçe Başkanlığı,

2003 -2007 yılları arasında 4 yıl Aydın İl Başkanlığı görevlerini sürdürdü.

24. 25 .26 ve 27 dönemlerde Aydın Milletvekili seçildi.

Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı (Temmuz 2012 - Şubat 2018) , Parti Örgütü ve Örgüt Yönetiminden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı (Şubat 2018 - Ağustos 2018 ) , Parti Sözcülüğü (Mayıs 2017 – Ağustos 2018) görevlerini yürüttü.

TBMM ‘de Anayasa Komisyon üyeliğini sürdüren Tezcan, Yurt Dışı Örgütlenmeler Genel Başkan Yardımcılığı görevini sürdürmektedir.

İngilizce bilen Tezcan, evli ve 2 çocuk babasıdır.