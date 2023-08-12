CHP Bursa Nilüfer İlçe Başkanlığı binasının önünde Özgür Şahin, Nilüfer İlçe Başkan adaylığını duyurdu. CHP Bursa Nilüfer İlçe Başkan adayı Özgür Şahin, partisinin Nilüfer İlçe Başkanlığı binası önünde düzenlediği basın açıklamasıyla çarpıcı mesajlar verdi. Bu özel anı, "8 yıl sonra ilk kez kürsüde konuşuyorum, o kadar mutlu, o kadar heyecanlıyım ki" ifadesiyle taçlandırdı. Şahin'in açıklaması, partisinin temel değerlerine ve gelecek vizyonuna dair önemli ipuçları içeriyordu.

Konuşmasının başında, Cumhuriyetimizin temellerini atan büyük önderleri anarak, Türkiye'nin ikinci yüzyılında yeni bir yola çıktığımızı vurguladı. 1998 yılında CHP'ye üye olduğu tarihten itibaren yaşadığı deneyimleri paylaşarak başladı. Makine Mühendisi olarak üniversiteden mezun olduktan sonra 2005 yılında Nilüfer Gençlik Kolu Başkanı, ardından 2010 yılında İlçe Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptığını anlattı. 2011 yılında ise İlçe Başkanı olarak seçildiğinde üye sayısının 2100 olduğunu hatırlattı. Görev süresince gerçekleştirdikleri çalışmalarla üye sayısını artırmaya yönelik önemli adımlar attıklarını dile getirdi.

Şahin, parti içi dayanışmanın ve birlikteliğin seçimlerde kritik bir faktör olduğunu vurgulayarak, seçimlerdeki başarıyı sağlamak için iletişimin güçlendirilmesi, ortak hedeflere odaklanılması ve parti içi dayanışmanın artırılması gerektiğini ifade etti. Seçimleri kaybetme riskini azaltmanın yolunun bu unsurlardan geçtiğine dikkat çekti.

Parti içi ön seçimlerin önemine de değinen Şahin, koşulsuz ve şartsız olarak ön seçimleri desteklediklerini, kadın ve gençlerin aktif katılımını teşvik ettiklerini belirtti. Demokratik parlamenter sistemin hakim kılınmasının ve vatandaşların aktif sorumluluk almasının önemine vurgu yaparak, ülkenin içinde bulunduğu zorlu süreçte harekete geçmek ve sorumluluk üstlenmek gerektiğini anlattı.

Aynı zamanda CHP'nin yönetim kadrolarında görev almanın bir bayrak yarışı olduğunu ifade ederek, sağlam bir ekip ruhu ve dayanışmanın bu yarışta kritik bir rol oynadığını belirtti. Parti içindeki birlikteliği ve demokratik değerleri vurgulayan Şahin, ülkenin bu döneminde sessiz kalmamanın ve aktif rol almanın önemini vurguladı.

Özgür Şahin'in açıklaması, CHP'nin temel prensiplerine, parti içi birlikteliğe ve geleceğe dair önemli mesajlar içeriyordu. Kendi adaylığına odaklanmanın yanı sıra, partisinin hedefleri doğrultusunda birleşmeye ve mücadele etmeye vurgu yaparak dinleyicilere cesaret verdi.