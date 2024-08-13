2024 Yerel seçimleri sonrasında AK Parti'den CHP’ne geçen Şile Belediyesi'nde ilk istifa haberi şaşkınlık yarattı.Nurcan KIRCALI / İSTANBUL (İGFA) - Yeni seçilen CHP li Belediye Başkanı Özgür Kabadayı ve yönetimin içinden kısa sürede gelen dikkat çekici iddialar içerisinde gelen istifa haberi ilçe gündemine adeta bomba gibi oturdu.

2024 Yerel seçimlerin ardından imardan başkan danışmanlığına atanan Durmuş Gümüş, henüz 4 ayını doldurmamışken istifa etmesi Şile Belediyesi'nde bu kadar erken istifa olması dolayısıyla ileride farklı istifalar olacak mı sorularını akıllara getirdi.

Durmuş Gümüş ilçede uzun yıllar mimarlık yapan ve son yerel seçimler sonrasında CHP'li Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı ve yönetiminin “İmar İşlerinden Sorumlu” Başkan danışmanlığına atandığı açıklanan Durmuş Gümüş, yaklaşık 4 ay gibi kısa bir süre sonra şahsi sosyal medya hesabından Şile Belediyesi'nden Başkan Danışmanlığı görevinden istifa ettiğini açıkladı.

İSTİFA BİLDİRGESİNDE DİKKAT ÇEKEN İDDİALAR!..

Başkan danışmanlığı görevinden istifa ettiğini açıklayan Durmuş Gümüş’ün açıklamalarında yer alan bazı sözler dikkat çekti.

İşte o sözlerden birkaçı şöyle:

“DERDİ ŞİLE OLAN İNSANLARIN KÜÇÜKTE OLSA BİZİM OLSUN” demelerine şahit oldum. “ŞİLE İÇİN ÜRETMEK YERİNE FARKLI AMAÇ VE FARKLI YOLLARLA İŞ YAPMALARINA“ şahit oldum."