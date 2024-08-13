İzmit Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü bünyesinde hizmete sunulacak olan Dijital Akademi platformunun ikinci eğitimi İzmit Belediyesi personeline verildiKOCAELİ (İGFA) - Vatandaşların teknolojiyle buluşması adına çalışmalarına aralıksız devam eden İzmit Belediyesi, Dijital Akademi platformunun ikinci eğitimini personele verdi.

Eğitimde etkili sunum teknikleri paylaşıldı.

Bilgi İşlem Müdürlüğü, gençleri dijital dünya ile buluşturup web tasarımdan içerik yazarlığına, e-ticaretten e-ihracata kadar çok çeşitli alanda eğitimlere devam edecek.