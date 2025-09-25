CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Sayıştay raporunda Orhangazi Belediyesi’nin borç stokunun yasal sınırları aştığının ve belediyenin ciddi bir borç yükü altına sokulduğunun açıkça belirtildiğini hatırlattı.

Raporda ayrıca, önceki dönem üst düzey yöneticiler hakkında gerekli yasal işlemlerin başlatılması gerektiğinin de yer aldığını vurgulayan Sarıbal, avukatlar Erol Çiçek ve Sedat Ata ile birlikte bu tespitler doğrultusunda “görevi kötüye kullanma” gerekçesiyle Orhangazi Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

Ancak başsavcılığın, Sayıştay raporunu "soyut ve genel" değerlendirmesi üzerine soruşturma açılmasına gerek görmediğini belirten Sarıbal, bu karara itiraz ettiklerini ve konuyu Bursa Sulh Ceza Hakimliği’ne taşıdıklarını söyledi.

Sarıbal, “Araştırma yapılmadan suçun oluşmadığına nasıl karar veriliyor? Bu, açıkça soruşturmayı kapatma girişimidir,” ifadelerini kullandı.