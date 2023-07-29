Oğuzhan Uğur Linç üstüne Linç yedi

Maden araması çalışması nedeniyle Akbelen’de çevreciler tarafından yapılan gösteri alanına gelen CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, eylemcilerle karşı karşıya geldi. Sözlü sataşmaların havada uçuştuğu video kısa sürede sosyal medyada geniş ilgi gördü. Videoyu sayfasından paylaşarak CHP’li vekili sert bir dille eleştiren Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur adeta linçe tabi tutuldu.

Muğla Akbelen’de yapılan çevreci eylemlerine destek vermek amacıyla bölgeleye giden CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun ekibinde yer alan CHP’li milletvekili Mahmut Tanal ummadığı bir tepkiyle karşılanmış ve yuhalanmıştı.

Bu durum Babala TV yapımcısı Oğuzhan Uğur’un dikkatini çekerek imalı bir paylaşım yaptı. İsim vermeden Mahmut Tanal’ın videosunu paylaşan Uğur, “ Gezi parkı zamanında binlerce insanın arasına şarkılı türkülü parti otobüsüyle dalmış, kahramanlarınız geldi havalarıyla eylemcilere gülücük saçmışlardı. Amaç şikayeti çözmek değil, şikayetçileri cezbetmekti… Bu da aynı film. Ancak zaman başka… 50 bin insan ölürken vekillik, başkanlık, bakanlık tartışmalarına girdiğinizde anladı millet nihayet. Seçimin ertesi günü vatandaş seçimi kaybetmenin verdiği bunalımı yaşarken, bazılarınızın güle oynaya kazandığınız vekillikleri kutladınız. Hem de sırıtarak, hem de size oy veren mutsuz insanların gözüne sokarak. Her şey değişir. Siz aynısınız! Takım elbiseleriniz, cümleleriniz, çıkarlarınız, taktikleriniz… yani bütünüyle siz! Artık midemi bulandırıyorsunuz.” dedi.

Bu paylaşım kısa sürede sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu. Linç yiyen Uğur , seçim gününe kadar destek verdiği CHP’yi hedef almakla suçlandı.

Peki Oğuzhan Uğur’u kızdıran o videoda ne var? İşte o video..