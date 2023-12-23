Olay İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Yangın ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri yanmış araçtan iki uzun namlulu silah çıkardı. Yapılan incelemeler sonucunda aracın CHP Sultangazi İlçe Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Ali Kılıç'ın içinde bulunduğu otomobile yönelik saldırıda kullanıldığı belirlendi.

Saldırı Anı Kameralara Yansıdı!

Saldırıda yaralanan Ali Kılıç, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, saldırı anında beyaz bir otomobilin Kılıç'ın aracının önünü kestiği ve saldırının gerçekleştiği anlar görülüyor.

Olayın ardından şüpheliler, kullanılan aracı Arnavutköy'de yakarak kaçtı. Görgü tanıklarına göre dört kişilik bir grup otomobili ateşe verip taksiye binerek olay yerinden uzaklaştı. Polis, saldırganları yakalamak için geniş çaplı bir operasyon başlattı.