28. Yasama Dönemi açılış töreninin ardından, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş önemli mesajlar içeren birkonuşma yaptı. Kurtulmuş, konuşmasında demokratik, katılımcı, kuşatıcı ve özgürlükçü ilkeler üzerine inşa edilmiş, güçler ayrılığı ilkesini temel alan yeni bir anayasanın Türkiye'yi rahatlatacağını belirtti. Ayrıca Filistin meselesine değinerek, bu davanın artık sadece Filistin halkının mücadelesi olmaktan çıktığını, tüm bölge halklarının ve vicdan sahibi insanların ortak bir davası haline geldiğini vurguladı.

Tören sırasında, milletvekili sıralarına Numan Kurtulmuş’un yeni yasama döneminin hayırlı geçmesi dileklerini ilettiği kartların eşlik ettiği kırmızı beyaz gül buketleri yerleştirildi.

Oturuma, ana muhalefet partisi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Demokratik Bölgeler Partisi Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan katılım sağladı.

'AYAKTA KARŞILAYACAĞIZ' TALİMATI

Kurtulmuş'un konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis Genel Kurulu'na geldi.

Oturum önceki CHP Meclis grubu milletvekillerine Erdoğan'ı salona girdiğinde ayağa kalkılacağı bildirildi.

Erdoğan’ı ayakta karşılamak istemeyen bazı CHP milletvekilleri Genel Kurul oturumuna katılmadı.