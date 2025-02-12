14 Şubat Sevgililer günü nedeniyle çiçekçilerin yüzü gülerken, yurtdışından getirilen ve görünüşleri ile dikkat çeken güllerin 1 aylık ömrü dikkat çekiyor. 14 Şubat Sevgililer Gününe hazırlanan çiçekçilerde yoğunluk yaşanıyor.

Çiçek satış işletmecisi Ufuk Güneş, sevgililer günü nedeniyle yurtdışından gül getirdiklerini, 14 Şubat Sevgililer Günü için, gül hediyesi alacak olan bayanların yüzünde güllerin açacağını ifade etti.

Gül satışlarında artışın olmadığını belirten Güneş

“Bu yıl 14 Şubat Sevgililer Günü için Hollanda’dan 1 ay ömrü olan 1000 adet gül getirdik. Her sene olduğu gibi Sevgililer Günü olan 14 Şubat 2014 Cuma günü bin adet gülümüz tükenir diye düşünüyorum. Gü uzun yıllardan bu yana hediyelik anlamında gelenek haline gelmiş. Kimse bu hediyeden vazgeçmiyor. Bu dönem yerli gülün fiyatı 150 TL, Hollanda gülünün ise 200 TL olarak satışa sunuyoruz. Orkide fiyatlarında da aynı şekilde artış yoktur. 1000 TL'dem satışa sunacağız. 1 metre uzunluğundaki Ekvator güllerinin ise fiyatı 250 TL. Şakayık çiçeği de 450 TL'den satışa sunuyoruz. Lale fiyatları ise 150 TL. Herkesin sevgililer gününü kutluyorum" dedi.