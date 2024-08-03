Bilecik Belediyesi tarafından çiftçilerden satın alınan 20 ton karpuz, şehir merkezinde vatandaşlara dağıtıldı.

Atatürk Parkı’nda hazırlanan karpuzlar, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Cumhuriyet Halk Partisi Merkez İlçe Başkanı Melih Karaçam, belediye meclis üyeleri, başkan yardımcıları ve birim müdürleri tarafından vatandaşlara dağıtıldı. Dağıtım sırasında vatandaşlarla sohbet eden Başkan Subaşı, talep ve görüşleri dinledi, çocuklarla hatıra fotoğrafları çektirdi.

"Çiftçimizin emeği vatandaşlarımızın sofrasına bereket olsun’’

Dağıtım sonrasında kısa bir açıklamada bulunan Başkan Subaşı, ‘’Bilindiği gibi maalesef çiftçinin ürünü bu sene tarlada kaldı. Ne çiftçi para kazanıyor ne de emeğinin karşılığını alıyor ve ne de vatandaşlarımız pazardan istediği ürünü alabiliyor. Bilecik Belediyesi olarak çiftçimize can suyu olma adına Bilecik’imizin meşhur karpuzunu çiftçilerimizden satın alarak, vatandaşlarımıza bugün dağıttık. Çiftçilerimizin emeği vatandaşlarımızın sofrasına bereket olsun istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Çiftçilerden Başkan Subaşı’na teşekkür

Karpuzları satın alınarak vatandaşla buluşturulan çiftçiler de Bilecik Belediyesi tarafından verilen desteğin önemli olduğunu belirterek, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı’ya teşekkür etti. Üretimin her yıl devam etmesi için çiftçilere zor zamanlarda destek verilmesinin çok önemli olduğunu hatırlatan çiftçiler, Bilecik Belediyesi tarafından verilen desteğin diğer il ve ilçe belediyelere de örnek olmasını ve onlardan da böyle destek görmek istediklerini belirttiler.