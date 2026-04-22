Nilüfer Belediye Başkanı olduğu dönemde, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek, haksız kazanç elde etmek, rüşvet almak, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak ve imar kirliliğine neden olmak gibi bir çok suçtan dolayı açılan soruşturma kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen ve tutuklu yargılanmasına karar veren Mustafa Bozbey’e bir şokta Bursalılardan geldi.

CHP İl Yönetimi tarafından organize edilen protesto gösterilerine ilgi beklentilerin çok altında gerçekleşti.

Organizasyonlara ilk günlerde gösterilen ilgi birkaç gün sonra neredeyse tükenme noktasına geldi.

Protesto eylemlerine Bursa İl Yönetim Kurulu Üyeleri, Bursa Milletvekilleri, ilçe başkanları ve parti yöneticilerinin dışında katılımın olmadığı gözlemlendi.

CHP’liler, genel merkezden de gerekli desteği bulamadı. Bazı CHP’liler Ekrem İmamoğlu’na verilen çabanın Bozbey’e verilmemesi nedeniyle kızgınlıklarını ifade ediyor.

Gün geçtikçe yalnızlaştığı görülen Mustafa Bozbey’in, İmamoğlu taktiği yaparak, sürekli mektup yazması ise dikkatlerden kaçmıyor.

Kaynak: Mehmet Sevinç