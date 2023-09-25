Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in tarımsal ekonomik gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesi amacıyla başlattığı çalışmalar meyvelerini vermeye başladı. Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin destekleri ile dağıtılan ve yüksek fiyatlardan alıcı bulan aronya üreticilerin de yüzünü güldürdü.ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi ve İl Tarım Orman Müdürlüğü iş birliğinde, tarımsal ekonomik gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesi amacıyla uygulanan “Aronya Üretiminin Yaygınlaştırılması Projesi” kapsamında ilk olarak 2020 yılında üreticilere dağıtımına başlanan aronya fidanları meyvelerini verdi.

Büyükşehir Belediyesi’nce 2020-2022 yılları arasında, Altınordu, Fatsa, Gölköy, Gürgentepe, Kumru, Mesudiye, Perşembe, Ulubey ve Ünye ilçelerindeki 34 üreticiye toplam 7 bin 225 adet fidan desteği verildi. 24 dekar kapama aronya bahçesi oluşturuldu.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN ÜRETİCİLERDEN ARONYA ALINDI

Bu yıl üreticiler tarafından hasat edilen meyveler, Büyükşehir Belediyesi tarafından alımı yapılarak üreticilere pazarlama desteği verildi. Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Dairesi Başkanı Ethem Gözkonan, “İlimizin yetiştirme ve tüketim kültürüne yeni giren ürünlerin tanıtılması ve pazarlanmasıyla ilgili üreticilerin desteklenmesi gerekiyor. Bizler de Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı olarak tohum ve fidan desteği verdiğimiz ürünlerle ilgili üreticilerimizin ürünlerini alarak, ürünün tarladan sofraya kadarki yolculuğunda üreticilerimizin yanında olduğumuzu göstermekteyiz” dedi.

YETİŞTİRİCİLERE PAZARLAMA DESTEĞİ

Yetiştiricilere pazarlama desteği de sunduklarını belirten Gözkonan, “Büyükşehir Belediyemiz iştiraki ORTAR A.Ş. ve kadın kooperatiflerimiz arasında iletişim sağlayarak üreticilerimizin hasat ettiği aronya meyvelerini aldık. Üreticilerimizden taze meyve olarak aldığımız aronyaları kadın kooperatifine ait kurutma tesisinde kuruttuk ve bu şekilde satışa hazır hale getirdik. Bu sayede hem üreticilerimizin ürünlerini piyasanın üzerinde bir fiyata aldık hem de katma değeri yüksek şekilde pazarlanmasını sağlayacağız. Benzer çalışmaları diğer ürünlerde de yaparak üreticilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

YETİŞTİRİCİLER YÜKSEK GELİR ELDE ETTİ

Fatsa ilçesi Yeşiltepe mahallesinde ikamet eden aronya üreticisi Ahmet Bayar, “Ordu Büyükşehir Belediyesinin fidan desteğiyle aronya yetiştiriciliğine başladık. Bu yıl ilk hasadımızı yaptık. Ürünlerimizden çok memnunuz. Hasadını yaptığımız meyvelerin çoğunluğunu Büyükşehir Belediyesine verdik, küçük bir kısmının ise yakın çevremizde satışını yaptık. Aronyanın ilerleyen dönemde ilimizde tıpkı kivi gibi adından sıkça söz edeceğimiz bir meyve olacağını düşünüyorum. Bu süreçte Büyükşehir Belediyesi Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı personelleri düzenli olarak bizleri ziyarete gelip, bizleri yönlendirdiler. Bizlere hem fidan hem de ürün alım desteği veren Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Mehmet Hilmi Güler’e teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

İLAÇ SANAYİSİNDE DE KULLANILIYOR

Yüksek fiyatlardan alıcı bulan, C vitamini ve antioksidan kaynağı olan aronya, kandaki kolestrol oranını dengeleyici rol oynayarak kan pıhtılaşmasını önlüyor, kanser hastalığını tedavi edici özelliği olduğu biliniyor. Aronya taze meyve olarak tüketiminin yanında meyve suyu, pasta, dondurma, çikolata, baharat, reçel, çay, kozmetik ve ilaç sanayisinde ham madde olarak da kullanılıyor.