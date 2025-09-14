Karabağlar Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen 13. Kavacık Üzüm Festivali, Belediye Başkanı Helil Kınay’ın öncülüğünde renkli bir şölene dönüştü. Üreticiyi desteklemeyi, kültürel mirası yaşatmayı ve yöresel lezzetleri tanıtmayı amaçlayan festival, Kavacık Köyü’nde unutulmaz anlara sahne oldu.Erkan ÇAKILLI / İZMİR (İGFA) - İzmir Karabağlar'da Kavacık Köyü’nde gerçekleşen 13. Kavacık Üzüm Festivali, Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay’ın katılımıyla büyük bir coşkuyla kutlandı.

Açılışta konuşan Başkan Kınay, “Kavacık’ın bereketli topraklarında yetişen üzümler, hem geçim kaynağımız hem de kültürel mirasımızdır. Bu mirası korumak, üreticimizi desteklemek ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin görevidir” diyerek festivalin önemine vurgu yaptı.

YOĞUN KATILIM VE RENKLİ ETKİNLİKLER

Festivale, Karabağlar Kaymakamı Mehmet Özer, Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, Karabağlar İlçe Başkanı Volkan Gürboğa, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Türk bayraklarıyla süslenen meydanda, kadın ve erkek halk oyunları ekiplerinin zeybek gösterileri büyük beğeni toplarken bağbozumu etkinlikleri ve yöresel stantlar, çocuklardan yetişkinlere herkesi bir araya getirdi.

Öte yandan festivalde düzenlenen üzüm yarışmasında dereceye giren üreticiler ödüllendirildi.

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, üreticileri tek tek tebrik ederek, “Emeklerinize sahip çıkmaya devam edeceğiz” diyerek, dayanışma ruhunu güçlendirme adına köy mutfağında kadınlarla birlikte gözleme açtı.

Kadın üreticilerin hazırladığı gözlemeler ve üzüm ürünleri stantlarda katılımcılara ikram edildi.

Kavacık Köyü, gün boyu süren şenlik atmosferiyle İzmir’in kültürel buluşma noktalarından biri haline geldi.