Son dönemde İstanbul’daki belediyelere yönelik operasyonlar, kayyım atamaları ve tartışmalı kurultay süreciyle gündemde olan CHP’de adeta kaos yaşanıyor. Bu süreçte CHP’den istifa eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun ardından, Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel de AK Parti saflarına geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün katıldığı programda Özlem Vural Gürzel'e parti rozetini bizzat takarken, dikkat çeken bu sürecin devam edeceği iddia edildi.

"8 BAŞKAN DAHA GEÇECEK" İDDİASI

Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni ve Türkiye Basın Federasyonu Genel Başkanı Gazeteci Sinan Burhan, 8 belediye başkanının daha AK Parti’ye katılacağını ileri sürdü.

tv100’de konuk olduğu programda kulis bilgisi aktaran Burhan, 15 Eylül’de çıkacak kararın ardından Ankara’dan 3, Konya’dan 4 ve Samsun’dan 1 CHP’li ilçe belediye başkanının AK Parti’ye geçeceğini iddia etti.

KARARI BEKLİYORLAR

Burhan yaptığı açıklamada "Ankara'da 3 CHP'li ilçe belediyesi AK Parti'ye geçmek için bekliyor. 15 Eylül'deki davanın sonucu bekleniyor. Buna göre hareket edilecek. Çünkü belediye başkanları yoruldu. Hatta ben size şunu da söyleyeyim: Konya'dan 4 tane, Samsun'dan büyük bir ilçe belediyesinin AK Parti'ye geçmek için beklediğini ben biliyorum" ifadelerini kullandı.