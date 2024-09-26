Türk Uzay Bilim Misyonu’na katkıda bulunan ikinci astronotumuz Tuva Cihangir Atasever, Kırıkkale Valilik Konferans Salonu'nda lise öğrencileriyle buluştu.KIRIKKALE (İGFA) - Astronot Tuva Cihangir Atasever, Kırıkkale'de liseli gençlerle buluştu.

Gençlerin uzay bilimine olan ilgisini artırmak, onlara ilham vermek amacıyla düzenlenen etkinlikte, astronot Atasever, aldığı eğitimleri ve Yörünge Altı Araştırma Uçuşu deneyimini paylaştı.

Liselilerin merak edilen soruları yanıtlayan Atasever, MKE Anaokulu’nda meraklı miniklerle de buluştu.

Atasever, geleceğin bilim insanları ve astronotlarına rehberlik edecek tavsiyelerde bulundu.