Alınan yeni kararla birlikte; takipçi sayısı, görüntülenme, soru-cevap etkileşimleri, ürün puanları ve yorumlar gibi tüketicinin güvenini şekillendiren verilerin suni olarak şişirilmesi açıkça mevzuata aykırı bulundu. Kurul, bu tür manipülasyonlarla firmaların internet üzerindeki itibarlarının gerçeği yansıtmayacak şekilde yükseltilmesini haksız ticari uygulama olarak nitelendirdi.

Sahte favori ve sepete ekleme hileleri de mercek altında

İnceleme kapsamına alınan bir diğer usulsüzlük ise ürünlerin belirli bir ücret karşılığında bot hesaplarca favorilere veya alışveriş sepetlerine eklenmesi oldu. İlgili mağazadan hiçbir mal veya hizmet satın almayan kişilerin, organize şekilde asılsız yorumlar yazmaya yönlendirilmesi ve bu yanıltıcı değerlendirmelerin platformlarda yayınlanması da yasa dışı kabul edildi. Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği'ne göre; satış hacmini suni olarak katlamak amacıyla sahte değerlendirme yaptırılması veya ürünü öven ifadeler yazdırılması için kişi ve kurumlardan ticari hizmet satın alınamayacağı kesin bir dille hatırlatıldı.

Olumsuz yorumları gizleme oyununa son

Araştırmaların bir başka çarpıcı boyutunu ise tüketicilerin gerçek şikayetlerinin perdelenmesi oluşturdu. Yapılan tespitlerde, bazı hizmet sağlayıcıların işletmeler hakkındaki olumsuz müşteri yorumlarını sildiği, filtrelediği veya diğer alıcılar tarafından görülmesini engellediği ortaya çıkarıldı. Bu uygulamanın, tüketicilerin şeffaf ve gerçek kullanıcı deneyimlerine ulaşmasını zorlaştırarak mağduriyet yarattığı vurgulandı.

Tüm bu ihlallerin ardından Reklam Kurulu, söz konusu mevzuata aykırı sahte etkileşim ilanlarının yer aldığı çok sayıda URL adresine erişimin engellenmesine hükmetti. Kapatılma kararı verilen siteler arasında; arama motorlarında 5 yıldız satışı yapanlardan, alışveriş siteleri için sahte takipçi, beğeni, favoriye alma ve sepete ekleme botu pazarlayanlara kadar çok çeşitli yapay etkileşim platformları yer alıyor.