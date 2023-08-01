Bursa Osmangazi ilçesinin Çarşamba Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iki kişi arasında çıkan kavga sonucunda bir kişi silahla yaralandı. Olay, 3. Tabak Sokak'ta Yunus Erdel ve Atilla Hayrandere arasında bilinmeyen bir sebep nedeniyle yaşandı. Kavga sırasında Atilla Hayrandere, Yunus Erdel'e şiddet uyguladı ve daha sonra silahını kullanarak Erdel'e ateş etti.

Çevredeki bekçiler, silah sesini duyarak hemen olay yerine ulaştı ve Hayrandere'nin elindeki silahı alarak durumu kontrol altına aldılar. Sağlık ekipleri de hızla olay yerine ulaştı ve Yunus Erdel'i bacağından ve başından yaralı halde buldu. Yapılan ilk müdahalenin ardından Erdel, Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili olarak tahkikat başlatarak tarafların ifadelerini alacak ve olayın nedenlerini araştıracak.