ÇOCUK GELİŞİMİNİ DESTEKLEYEN TASARIMLAR

Çilek'in yeni koleksiyonları, çocukların uyku sağlığını ve gelişimini destekleyen ürünlerden oluşuyor. Anti-alerjik malzemelerle üretilmiş ürünler hem ebeveynlerin güvenini kazanırken hem de çocuklara huzurlu bir uyku ortamı sunuyor. Uyku arkadaşları temalı karyolalar, bebeğin anne yanında uyumaktan kendi başına yatmaya geçiş sürecini kolaylaştırmak ve bu dönemi daha güvenli hale getirmek amacıyla tasarlandı.

FDI 2025'te sergilenen ürünler, Çilek'in tasarıma verdiği önemi bir kez daha ortaya koydu. Marka; tasarımı yalnızca estetik bir unsur olarak değil çocukların sağlığına ve günlük yaşamına değer katan bir yaklaşım olarak konumlandırıyor. Yeni koleksiyonlar da bu vizyonun en güncel örneği oldu.

ULUSLARARASI İLGİ

FDI 2025 boyunca Çilek standını ziyaret eden tasarımcılar, öğrenciler, sektör profesyonelleri ve yabancı ziyaretçiler, markanın yenilikçi ürünlerini yakından inceleme fırsatı buldu. Fuardan elde edilen olumlu geri dönüşler, Çilek'in mobilya tasarımı konusundaki güçlü konumunu pekiştirdi.

GELECEĞE YÖNELİK GÜÇLÜ BİR ADIM

FDI 2025, Çilek için yalnızca koleksiyonların tanıtımı değil; aynı zamanda tasarım, güvenlik ve kaliteyi bir arada sunan global marka vizyonunun güçlü bir göstergesi oldu.

ÇİLEK HAKKINDA

Çilek, 1996 yılında aile şirketi olarak Türkiye'de kurulduğu günden beri, çocukların düşlerini odalarına kurmak için çalışıyor. Bugün bu topraklardan çıkan güçlü bir Türkiye markası olarak, 5 kıtada, 50'den fazla ülkede 500'den fazla satış noktasıyla 5 milyondan fazla çocuğun hayallerine dokunmanın haklı gururunu yaşıyor.