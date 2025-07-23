Yerel ve global markalar için dijital pazarlama dünyasında mükemmelliği ve sürdürülebilir büyümeyi hedefleyen dinamik dijital pazarlama ajansı D-Option, Çilek Mobilya ile el sıkıştı. Ajans; bebek, çocuk ve genç odası kategorilerinde beş kıtada 50'den fazla ülkeye ihracat yaparak sektörün kendi alanında lider markası olan Çilek Mobilya'nın Türkiye ve global pazardaki hedefleri doğrultusunda SEO (Search Engine Optimization) ve GEO (Generative Engine Optimization) hizmeti verecek. Aynı zamanda markanın organik trafiğinin, ChatGPT, Gemini gibi platformlarda görünürlüğünün artması, doğrudan ya da dolaylı olarak satışı destekleyen yeni trafik kanalları oluşturmak konusunda da destek verecek.

İş birliğine yönelik konuşan D-Option CEO'su Alper Akyüz, ajans olarak e-ticaret dikeyindeki uzmanlıklarının ticari sonuçları doğrudan etkileyebilmek olduğunu belirterek, "Bu iş birliği D-Option'ın ev dikeyindeki uzmanlığı ile Çilek Mobilya'nın çocuk mobilyasındaki uzmanlığının birleşmesi demek. Global pazardaki tecrübelerimizi Çilek Mobilya için de kullanacağız. İçerik pazarlamasındaki gücümüzle birlikte Shopify gibi global e-ticaret altyapıları ile birlikte yerel e-ticaret yazılımları üzerine de teknik uzmanlığımız mevcut. Bu da hızlı ve doğru önceliklendirme ile yol almamızı sağlıyor" dedi.

D-Option'ın portföyünde Denizbank, Watsons, Penti, Chakra, Desa, Jumbo, Flying Tiger, Under Armour gibi alanında lider birçok ulusal ve global marka bulunuyor.