Çarşamba günü uzatma dakikalarında bulduğu 2 golle Elazığspor’dan 1 puan koparan Sultan Su İnegölspor, Play-Off şansını kalan maçlarına taşımayı başarmıştı. Ancak bu sezonun en kritik maçı Ankara’da oynanacak. Ankaragücü deplasmanına çıkacak olan temsilcimiz, zorlu maçı mutlak kazanma durumunda.

Ligin bitimine 3 hafta kala Play-Off hattına 4 puan uzaklıkta bulunan Sultan Su İnegölspor, Play-Off hattındaki Ankaragücü’nü yenmesi halinde puan farkını 1’e düşürecek. Olası beraberlikte şansını mucizelere bırakacak. Mağlubiyet durumunda ise Play-Off’a gitme şansını kaybedecek.

ANKARAGÜCÜ NASIL BİR TAKIM?

Türk Futbolunun en köklü takımlarından biri olan Ankaragücü, sezona kötü bir başlangıç yapmış olmasına rağmen sonradan toparlanarak Play-Off hattına kadar yükseldi. Ligde geride kalan 33 hafta sonunda 17 galibiyet, 8 beraberlik ve 8 mağlubiyetlik bir performans sergileyen Sarı Lacivertli takım, attığı 46 gole karşılık kalesinde ise 37 gol gördü. Son 4 maçını kazanan ekip, Play Off’a kalma ümitlerini güçlendirdi.

ANKARAGÜCÜ-SULTAN SU İNEGÖLSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Nesine 2. Lig Beyaz Grup 34. Haftasında Ankaragücü- Sultan Su İnegölspor arasında mücadele 12 Nisan Pazar günü Saat 15.00’de Eryaman Stadında oynanacak.