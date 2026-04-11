MHP grubu tarafından meclise sunulan yazılı önergede; geçtiğimiz ay tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği ifade edilen tarihçi ve yazar İlber Ortaylı’nın isminin, Bursa-Ankara otoyolu üzerinde yapımı devam eden Şehitler Köprülü Kavşağı’na verilmesi teklif edildi. Önergede ayrıca, Bursa-Ankara otoyolu üzerindeki önemli ulaşım noktalarından biri olan Yenice Köprülü Kavşağı’na Devlet Bahçeli isminin verilmesi önerilirken, Küçük Sanayi Kavşağı’nda bulunan yaya üst geçidine ise Fırat Yılmaz Çakıroğlu adının verilmesi talep edildi.

Söz konusu önergenin gerekçesinde, Türk tarihine, siyasetine ve toplumsal hafızasına önemli katkılarda bulunan isimlerin yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması amacı vurgulandı.

Meclis gündemine alınan önerge, oy çokluğuyla Plan ve Bütçe Komisyonu’na sevk edildi.