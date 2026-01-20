Uyku Arkadaşım Koleksiyonu'nun ilk üyesi olan Teddy, bu geçişi hem çocuklar hem de ebeveynler için daha sakin, güvenli ve tanıdık bir deneyime dönüştürmeyi amaçlıyor.

Gün içinde oyunların bir parçası olan Teddy, akşam olduğunda çocuğun uyku ritmine uyum sağlayan bir uyku arkadaşına dönüşüyor. Yumuşacık pelüş dokusu, temas ettiği anda sıcak ve tanıdık bir his yaratırken, uyku alanını çocuk için daha huzurlu bir ortama taşıyor.

Bu dönemde çocuklar hem daha bağımsız olmak isterken hem de kendilerini güvende hissetmeye ihtiyaç duyuyor. Teddy Ayıcık Karyola, tam da bu ihtiyaca yönelik yar çözüm sunuyor. Ayıcığın kollarını andıran yan korkulukları, çocuğu doğal bir korkuluk gibi çevreleyerek yatakta güvenli bir sınır oluşturuyor. Pelüş yüzeyi ise temas ettiği anda yumuşacık bir his vererek uyku alanını sıcacık bir atmosfere dönüştürüyor.

Montessori yaklaşımını destekleyen Teddy Ayıcık Karyola, yere yakın yapısıyla çocuğun yatağa kendi başına çıkıp inebilmesini destekliyor. Her zaman onu odasında bekleyen bir uyku arkadaşı olarak bağımsız uyku alışkanlığı geliştirme sürecine doğrudan destek oluyor.

Yumuşak hatları ve sevimli duruşuyla odanın atmosferini değiştiren Teddy Ayıcık Karyola, gündüz hayallerin şekillendiği bir oyun alanı; akşam olduğunda ise sakin ve güvenli bir uyku köşesi olarak konumlanıyor.

ÇİLEK HAKKINDA

Çilek, 1996 yılında aile şirketi olarak Türkiye'de kurulduğu günden beri, çocukların düşlerini odalarına kurmak için çalışıyor. Bugün bu topraklardan çıkan güçlü bir Türkiye markası olarak, 5 kıtada, 50'den fazla ülkede 500'den fazla satış noktasıyla 5 milyondan fazla çocuğun hayallerine dokunmanın haklı gururunu yaşıyor.

Kaynak: BÜLTEN