Cilt Kırışıklığı Neden Olur?

Bu durumun ortaya çıkmasından pek çok farklı faktör söz konusudur. İlerleyen yaş, çevresel faktör, beslenme faktörü ve doğru bakımın yapılmaması cilt kırışıklığı için belirli nedenlerdir.

Bu nedenleri iyi tespit edip bu sorunları ortadan kaldırdıktan sonra cilt kırışıklığına ne iyi gelir ve nasıl giderilir sorularının cevaplarını bulmaya çalışmalıyız.

1) Cilt Kırışıklıkları İçin Beslenme Alışkanlığınızı Gözden Geçirin

Kırışıklığa neden olan faktörlerden belki de en önemlisi beslenme alışkanlığımızdaki bozukluklardır. Çünkü yediğimiz besinler ve tükettiğimiz sıvı miktarı cilt sağlığımızı ve yapısını doğrudan etkiler.

Eğer sağlıklı ve pürüzsüz bir cilde sahip olmak istiyorsak hazır gıdalardan mümkün olabildiğince uzak durmalıyız. Ayrıca kafein tüketiminin azaltmalı, bol sıvı (özellikle su) tüketmeliyiz.

Alkol kullanımı da ciltteki pek çok soruna ve kırışıklığa neden olabilir. Alkolden de mümkün olduğunca uzak durmak yararımıza olur. Bol bol iyi yıkanmış yeşillikler ve taze meyvelerden tüketmeye özen göstermeliyiz.

2) Stresli Ortamlardan Uzak Durmaya Çalışın

Günlük duygu değişimleri ve yaşanan olaylar da cildimizde kırışıklık oluşumunu etkileyebilir. Özellikle stres, üzüntü, depresyon gibi durumlardan mümkün olduğunca uzak durulmalıdır.

3) Susuz Kalmamaya Çalışın

Su cildiniz için oldukça yararlıdır. Susuz kalmak cildinizde kırışıklıklara neden olabileceği gibi pek çok cilt rahatsızlığı ve başka rahatsızlıklara da neden olur. Bu sebeple su içmeyi ihmal etmemek gerekmektedir. Uzmanlar günde 2 litre su içilerek bu durumların önün geçilebileceğini vurgulamaktadır.

Cilt kırışıklıklarının önüne geçilmesi için alınabilecek bazı önlemler bulunmaktadır. Çok derin cilt kırışıklıklarını tamamen ortadan kaldırmak çok zor olsa da yüzeysel kırışıklıkları azaltabiliriz.

4) Cilt Bakımınıza Özen Gösterin

Cilt bakımı oldukça önemlidir. Bu sebeple cilt bakımınızı aksatmamanız ve özen göstermeniz gerekmektedir. En basit cilt bakımı olarak günde 2-3 kez yüzünüzü soğuk suyla yıkayabilirsiniz. Sonrasında yüzünüze uygulamak için nemlendirici kremler edinebilir ve bunları cildinize uygulayabilirsiniz.

Yüz Kırışıklığına Ne İyi Gelir?

Yüz kırışıklıkları için neden olan faktörleri öğrenip bu hususlara oldukça dikkat etmeliyiz. Bunun haricinde evimizde doğal yöntemlerle hazırlayacağımız maskeler, cilt bakım ürünleri ve uzmanlar tarafından uygulanan tedavi yöntemleri yüz kırışıkları için yapabileceklerimiz arasındadır.

Günlük yeşil çay tüketimi, havuç ve maydonoz tüketerek cildinizi nemlendirebilirsiniz. Bunun haricinde vitaminler bakımından iyi bir beslenme düzenine sahip olmalısınız. İnternet sitesindeki dolandırıcılardan uzak durmalı ve cilt kırışıklıkları için dua gibi kendi çabanız olmadan hiç bir işe yaramayacak düşüncelerden uzak durarak aşağıdan size uygun olan bakım önerilerini seçebilirsiniz.

1) Kırışıklık Karşıtı Tedavinizi Seçiniz

Farklı kırışıklık tedavileri bulunmaktadır. Bunlardan birisiyle kırışıklıkları önlemek mümkündür. Uzmanlara da danışıp kendinize uygun tedavi yöntemini seçebilirsiniz.

2) Scarlet S Tedavisi

Scarlet S tedavisinde temel mantık ciltte kolajen üretimini arttırmak ve bu sayede cilt yüzeyindeki onarma ve iyileşme işlemlerini hızlandırmaktır. Bu işlem için küçük ve çok sayıda iğneleri bulunan bir aparat kullanılır. Bu iğneler cilt altına radyo dalgaları gönderir ve kolajen üretimi için uyarıcı bir etki yaratır. Tedavi düzenli aralıklarla uygulanan birkaç seanstan oluşabilir.

3) Cilt Kırışıklığına İyi Gelen Botoks

Botoks tedavisi ile kırışıklıklarınızı geçici de olsa giderebilirsiniz. Cilde herhangi bir zararının olmadığı söylenen bu tedavinin etkisi 4-6 ay arasında değişmektedir.

Tedavinin en olumlu yanlarından birisi de çok hızlı sürmesidir. Dakikalar süren tedavi sonrasında hayatınıza kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Yaklaşık 1 hafta içinde tedavinin etkileri görülmeye başlayacaktır. Düzenli uygulanan botoks tedavisi ile kısmen kalıcı bir çözüm elde etmek mümkündür.

Botoks cilt kırışıklıklarına iyi gelen en önemli faktörlerdendir. Doğru kişiler ve hijyenik ortamlarda yapıldığı sürece cilt kırışıklığı tedavisinde önemli bir yol katetmiş olursunuz.

4) Cilt Kırışıklık Tedavisi Dolgu

Dolgu tedavisi de son günlerde oldukça konuşulmaya başkandı. Cilt altına enjekte edilen dolgu maddesi ile dolgun ve pürüzsüz bir cilde ulaşmak mümkün. Dolgu maddesi olarak kullanılan materyaller farklılık göstermekle birlikte Hyalüronik Asit sık olarak kullanılmaktadır. Bu maddenin avantajı ise zaten vücutta bulunan, bu sebeple alerjen bir etki oluşturmayan madde oluşudur.

Kaz ayağıda cilt kırışıklıklarının göz altında ve çevresinde görülen bir çeşididir. Bu problemin tedavisi ve önüne geçilmesini sağlayan uzman tavsiyeleri için ilgili yazımıza bir göz atabilirsiniz.

Bunun haricinde cilt kırışıklıkları için İbrahim Saraçoğlu kürü, çörek otu yağı, avokado maskesi ve aloe vera çözümleri için ilgili başlıklara bakmalıyız.

5) Çörek Otu Yağı Cilt Kırışıklıklarına İyi Geliyor

İçerdiği A, B, C vitaminleri ve potasyum miktarı sayesinde cilt bakımında sık sık kullanılan çörek otu yağı kuru ciltlerde oluşan kırışıklıklar içinde çok faydalıdır.

Cildi gençleştirerek elastikiyet kazandıran yağ, güneş lekelerinin giderilmesi içinde kullanıldığından cilt kırışıklıklarına ne iyi gelir sorusunun tam olarak cevabıdır.

6) Cilt Kırışıklığı İçin Maske

Cilt kırışıklığı için kendinize özel bir doğal maske arayışındaysanız, goji beri, salatalık, bitkisel yağlar, üzüm çekirdeği yağı ve E vitaminlerini kullanabilirsiniz.

Avokado Maskesi Cilt Kırışıklıklarına İyi Geliyor

Avokado meyvesinden elde edilen doğal yağ özellikle göz çevresinde oluşan kırışıklıkların oluşumlarını azaltmada çok etkilidir. Bir avokadoyu iki parçaya ayırdıktan sonra posasını kırışıklık bulunan veya kırışıklık oluşumuna müsait bölgelere uygulayıp cilt kırışıklıkları için maske oluşturabilirsiniz.

Bu özellikleri sayesinde avokado maskesi yaparak cilt kırışıklıklarını giderecek ve geciktirecek önlemler alabilirsiniz.

Kırışıklık Karşıtı Krem Tavsiyesi

Kırışıklık karşıtı krem reklamları ve bakım önerileri ile her gün karşılaşıyorsunuz. Bu ürünlerin içerisinde kırışıklık giderici ve önleyici retinoid, anti-oksidan ve güneş ışınlarından koruyucu maddeler bulunmaktadır.

Bu faktörler sayesinde cildinizi gençleştiren ve koruyan cilt kırışıklık kremleri için dikkat etmeniz gereken cilt tipinize uygun olanı seçmektir.

Sizlere piyasada satılan ve farklı cilt tipleri için kullanabileceğiniz 5 farklı krem tavsiyesi vereceğim. Bunların haricinde de kendinize uygun cilt kırışıklık giderici kremler kullanabilirsiniz.

Avene Eluage Krem, Gülsha Gece Gül İksiri, Lancome Primordial Skin Recharge Bakım Kremi, Diadermine kırışıklık karşıtı gece kremi, Clarins Multi Active Early Wrinkle Correcting Creme.

Cilt kırışıklığına iyi gelen maskeler, önleyici tedbirler ve kırışıklık kremleri ile ilgili yazımızdan faydalanabildiyseniz bunu yorumlarda belirtebilirsiniz.