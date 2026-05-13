Yetkililer, 90 yaşındaki bir yolcunun yaşamını yitirdiğini, yaklaşık 50 yolcuda ise norovirüsle uyumlu belirtiler görüldüğünü açıkladı.

Uzmanlar, kruvaziyer gemilerinde ortaya çıkan hastalıkların farklı bulaşma ve risk seviyelerine sahip olduğuna dikkat çekerken, son dönemde özellikle norovirüs ve hantavirüs vakalarının gündeme geldiğini ifade ediyor.

Kruvaziyerlerde en sık görülen risk: Norovirüs

Norovirüs, dünya genelinde kruvaziyerlerde yaşanan mide ve bağırsak kaynaklı salgınların başlıca nedeni olarak biliniyor.

Kirlenmiş yiyecek ve suyun yanı sıra kapı kolları, korkuluklar, ortak kullanım alanları ve yemek bölümleri gibi temas yüzeyleri virüsün yayılmasında etkili olabiliyor. Ayrıca hastalık, kişiler arası temasla da kolayca bulaşabiliyor.

Kusma, ishal, mide ağrısı, kramp ve bulantı norovirüsün en yaygın belirtileri arasında yer alıyor.

Vakaların büyük bölümünde hastalar 1 ila 3 gün içinde toparlanırken, uzmanlar virüsün kapalı ve kalabalık ortamlarda kısa sürede çok sayıda kişiye bulaşabildiği konusunda uyarıyor.

Hantavirüs daha nadir ancak daha ölümcül

Norovirüsün aksine hantavirüs enfeksiyonları oldukça nadir görülüyor ancak çok daha ağır sonuçlara yol açabiliyor. Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) göre hantavirüsler genellikle kemirgenler aracılığıyla bulaşıyor.

Virüs, kemirgen idrarı, dışkısı veya tükürüğünden havaya karışan parçacıkların solunmasıyla insanlara geçebiliyor.

DSÖ, hantavirüslerde insandan insana bulaşmanın son derece nadir olduğunu vurgularken, Güney Amerika’da görülen “Andes virüsü”nün bu konuda istisna oluşturduğunu belirtiyor. Andes virüsünün yakın temas yoluyla sınırlı da olsa kişiden kişiye bulaşabildiği ifade ediliyor.

Kruvaziyerlerde neden salgın riski yüksek?

Uzmanlara göre kruvaziyer gemileri yüksek yolcu yoğunluğu, ortak yemek ve eğlence alanları, uluslararası yolcu hareketliliği ve kapalı iç mekanlar nedeniyle salgınların hızla yayılması için uygun ortam oluşturuyor.