Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi'nde organize edilen 'Engelsiz Bahar Şenliği' öncesinde, özel gençler ve aileleri belediye hizmet binası önünde bir araya geldi. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın makam aracının direksiyonuna geçerek öncülük ettiği, Türk bayraklarıyla donatılan konvoyla şenlik alanına gidildi.

Anneler gözyaşlarına hakim olamadı

Şenlik alanında İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu'nun yaptırdığı duanın ardından anneler, 15 Mayıs Cuma günü Derince Merkez Komutanlığı'nda yemin edecek çocuklarının ellerine kına yaktı. Duygusal anların yaşandığı törende, bazı aileler gözyaşlarına hakim olamadı. Kına merasiminin ardından Başkan Büyükakın ile Deniz Eğitim-Öğretim ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Selçuk Akarı tarafından gençlere Türk bayrağı takdim edildi.

'Her Türk asker doğar'

Törende 'Kınalı Mehmet' hikayesini anlatan Başkan Büyükakın, 'Hepimiz asker ocağından geçtik. Her Türk asker doğar. Askerde o marşı hep birlikte söyledik. Buradaki evlatlarımız da her Türk'ün asker olduğunu gösterdiler. Ben şimdiden askerlerimizi tebrik ediyorum. Hayırlı tezkereler diliyorum. Bu toprakları bize vatan yapan, bu bayrağın dalgalanmasına imkan veren başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bugüne kadar yaşamış tüm devlet büyüklerimizi, şehitlerimizi ve tüm gazilerimizi rahmetle, minnetle anıyorum. Al bayrağımız her zaman bu göklerde dalgalansın' dedi.

Halaylar çekildi

Tören sonunda Başkan Büyükakın, davul-zurna eşliğinde özel bireylerle halay çekti. Asker eğlencesi ve Engelsiz Bahar Şenliği, günün ilerleyen saatlerine kadar devam etti. Aileler ise kendilerine bu özel anları kendilerine yaşatan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a ve emeği geçenlere teşekkür etti.