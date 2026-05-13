Resmi tatiller ve uzun bayram dönemlerinde restoranlar ve hızlı teslimat ihtiyacı bulunan sektörlerin en büyük sınavı genellikle kurye tedariki oluyor. İzin süreçleri ve artan yoğunluk nedeniyle birçok işletme paket servisi yavaşlatmak veya tamamen kapatmak zorunda kalırken, teknoloji altyapısı ve yenilikçi hizmet modelleriyle dikkat çeken Vigo, sunduğu çözümlerle işletmelere destek sağladığını duyurdu.

Mayıs ayı boyunca peş peşe yaşanacak resmi tatil günlerinde sipariş hacimlerinin artması beklenirken, şirket işletmelere operasyonel güvence vermeyi hedefliyor. Şirketin sabit kurye modeli, işletmelere operasyonel süreklilik sağlıyor. Küçük işletmelerden büyük markalara kadar geniş bir yelpazeye hitap eden bu model, bayram günleri gibi kurye ihtiyacının zirve yaptığı dönemlerde esnafın operasyonu durdurmadan kesintisiz paket servis yapabilmesini sağlamayı hedefliyor.

İşletmeler, Vigo'nun sunduğu altyapı sayesinde tatil günlerinde personel izinleri veya eksik kurye gibi İK süreçleriyle uğraşmak yerine, doğrudan artan sipariş potansiyelini değerlendirmeye odaklanabilecek.

'Bayramda da sahada, esnafımızın yanındayız'

Mayıs ayındaki operasyonel planlamaları hakkında değerlendirmelerde bulunan Vigo Türkiye Operasyon Müdürü Ahmet Ortakçı resmi tatillerin hızlı teslimat sektörü için fırsat günleri olduğunu belirterek şunları söyledi: 'Mayıs ayı, peş peşe gelen resmi tatiller ve Kurban Bayramı coşkusuyla oldukça hareketli geçecek. Tatil günlerinde evde vakit geçiren tüketicilerin paket servis talepleri doğal olarak artış gösteriyor. Tam da bu noktada, esnafımızın ve restoranlarımızın en yoğun saatlerde kurye bulamadığı için paket servisi kapatma zorunluluğunu ortadan kaldırıyoruz. Vigo olarak; bayram tatillerinde de güçlü kurye ağımız ve teknolojik altyapımızla kesintisiz bir şekilde sahadayız. İş ortaklarımızın tatil günlerinde de siparişlerini güvenle teslim etmeleri için her zaman operasyonumuzun başındayız.'