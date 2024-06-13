Semaver Kumpanya, Moliere’in ünlü eseri "Cimri"yi sahneye taşıyor. Tansu Biçer’in rejisi ve Serkan Keskin’in çok konuşulan "Harpagon" performansıyla dikkat çeken oyun, 22 Ağustos’ta İstanbul Maximum Unique Açık Hava Sahnesi’nde seyircilerle buluşacak.

Serkan Keskin’in yüksek enerjili oyunculuğu ve ansammbl anlayışıyla dikkat çeken oyunun biletleri Türkiye’nin teknoloji odaklı etkinlik biletleme platformu Biletinal’da satışa çıktı. 17. yüzyılda yaşamış Fransız komedya yazarı Moliere’in ünlü eseri Cimri’de seyirci, belli bir zümreye bakmakla bir genelleştirmeye bakmak arasındaki pencereden birçok insanın ve ailelerin iç ve dış yapısına bakacak, garip rastlantılara şahit olacak.