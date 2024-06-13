Kocaeli’de Servetiye Cephesi Proje Anadolu Lisesi bu yıl ilk mezunlarını verdi.

Okulda düzenlenen törenle 157 öğrenci mezun olurken, törene veliler ve öğretmenler de katıldı. Coşku ve duygusal anların yaşandığı mezuniyet töreni, unutulmaz bir gün olarak hafızalarda yer etti. Okul Müdürü Musa Kurt, törende yaptığı konuşmada mezun öğrencilere hitap ederek, "Bugün burada, Servetiye Cephesi Proje Anadolu Lisesi’nin ilk mezunlarını uğurlamanın heyecanını ve gururunu yaşıyoruz. Hepinizle ayrı ayrı gurur duyuyorum ve gelecekteki başarılarınızın devamını diliyorum" dedi. Konuşmasının ardından veliler ve öğrenciler tarafından alkışlanan Musa Kurt, öğrencilere başarı dileklerinde bulundu.

Okulun birincisi Celalettin Göğercin’e ödülü, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Murat Şendoğan tarafından verildi. Şendoğan, “Celalettin’in başarılarıyla okulumuzu en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyorum. Onun bu başarısı, diğer öğrencilere de örnek olacaktır" ifadelerini kullandı.

Okulu ikincilikle bitiren Ahmet Efe Topçu’ya ödülü Başiskele Belediye Başkan Vekili Abdulsamet Yaylı tarafından takdim edildi. Yaylı, Topçu’yu tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Üçüncü olan Elif Zehra Ordukaya’ya ise ödülü İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Özkan Duvarcı tarafından verildi. Duvarcı, Ordukaya’yı tebrik ederek, eğitim hayatındaki başarılarının devamını diledi.

Törenin ardından ilk mezunlar için kep atma töreni düzenlendi. Öğrenciler keplerini coşkuyla havaya fırlatarak mezuniyetlerini kutladı. Veliler, bu özel anı ölümsüzleştirmek için bol bol fotoğraf çekti. Tören alanında duygusal anlar yaşanırken, pek çok öğrenci ve veli gözyaşlarını tutamadı.

Bu yıl ilk kez mezun veren Servetiye Cephesi Proje Anadolu Lisesi, uyguladığı akademik program ile üniversite başarılarında Kocaeli’de adından başarı ile söz ettireceğinin sinyallerini verdi. Okul yönetimi, öğrencilerinin her birinin gelecekte önemli başarılara imza atacağına inandıklarını vurguladı.

Mezuniyet töreni sonunda, veliler ve öğretmenler, öğrencilerle birlikte hatıra fotoğrafları çektirerek bu anlamlı günü ölümsüzleştirdi. Servetiye Cephesi Proje Anadolu Lisesi’nin ilk mezuniyet töreni, hem öğrenciler hem de veliler için unutulmaz anılarla dolu bir gün olarak hafızalarda yer etti. Okul, bundan sonraki yıllarda da aynı başarı ve azimle eğitim hayatına devam etmeyi hedefliyor.