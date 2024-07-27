Yalova’nın Çınarcık ilçesi Hasanbaba Mesire alanında düzenlenen Karadeniz Şenlikleri renkli görüntülere sahne oldu.

Karadeniz kültürün tanıtımı, yaşatılması, birlik ve beraberliğin sağlanması amacıyla Çınarcık Genç Karadenizliler Derneğinin bu sen 4’üncüsünü düzenlediği Geleneksel Karadeniz Şenlikleri’ne vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. 2 gün süren şenlikte yerel sanatçıları Onay Şahin, Mehmet Tak, Faruk Aydın, Efe Karagüzel, Onur Bayraktar, Adem Kodalak, Ersin Akpınar, Hami Bakan, Emre Altay, Utku Han, Gökan Aydın Karadeniz rüzgarı estirdi.

Şenlikte Karadeniz yöresi sanatçılarının seslendirdiği şarkılar eşliğinde halk oyunları ve horon gösterileri yapıldı. Şenlikte, ayrıca yöresel el sanatları ve yöresel gıda ürünlerinin de satışı gerçekleştirildi. Çınarcık Genç Karadenizliler Derneği Başkanı Murat Bayraktar’ın açılış konuşmasının ardından, CHP Yalova Milletvekili Tahsin Becan, Belediye Başkanı Avni Kurt, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ziya Karatekin birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Dernek Başkanı Murat Bayraktar katılanlara hediyeler verdi.