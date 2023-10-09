İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çekmeköy'de meydana gelen ormanlık alanda bir erkek cesedi bulma ihbarı üzerine, cinayetin üzerinden sadece 24 saat geçmeden katil zanlısını yakalayarak olayı aydınlattı.

Olayın bildirilmesi üzerine hızla olay yerine ulaşan jandarma ve olay yeri inceleme ekipleri, yaptıkları ilk inceleme sonucunda kurbanın 27 yerinden bıçaklanarak öldürüldüğünü tespit etti. Olayın kısa bir süre öncesinde, maktül G.Y.'nin 10 yıllık arkadaşı olan H.Y.A. ile bir araca bindiği belirlendi.

Jandarma ekipleri, firari zanlıyı hızla yakaladı ve olay yerinde yer gösterme işlemi gerçekleştirildi. Katil zanlısı H.Y.A., ifadesinde, kendisini bir süredir tehdit eden arkadaşıyla ormanlık alanda uyuşturucu madde kullanma sonucu çıkan bir tartışma sırasında arkadaşını 27 yerinden bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf etti. H.Y.A., ifadesinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.