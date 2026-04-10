Çin’in gümüş ithalatı 2026’nın ilk aylarında güçlü bir ivme yakalayarak son sekiz yılın zirvesine çıktı. Bu artışta, hem sanayi üretimindeki canlanma hem de yatırım odaklı talebin yükselmesi etkili oldu.

Özellikle yenilenebilir enerji ve teknoloji alanlarından gelen yoğun talep, ülkenin gümüş tüketimini artırırken küresel arz üzerinde de belirgin bir baskı yarattı. Bu gelişme, fiyat hareketleri açısından kritik bir unsur olarak öne çıktı.

Çin gümrük verileri, yılın ilk iki ayında toplam ithalatın 790 tonun üzerine çıktığını ortaya koydu. Şubat ayında ise yaklaşık 470 tonluk alım gerçekleştirilerek aylık bazda rekor seviyeye ulaşıldı.

Talepteki artış, Çin iç piyasasında gümüş fiyatlarının küresel seviyelerin üzerine çıkmasına neden oldu. Oluşan fiyat farkı, ithalatı teşvik ederken mevcut rezervlerin de hızla azalmasına yol açtı.

Yılın başında Çin ve diğer ülkelerdeki spekülatif alımlar gümüş fiyatlarını yaklaşık yüzde 70 oranında yükseltti. Ancak bu hızlı yükseliş uzun sürmedi ve Ocak ayı sonunda sert bir geri çekilme yaşandı.

Bireysel yatırımcılar da artan altın fiyatları nedeniyle alternatif olarak gümüşe yöneldi. Özellikle külçe ve fiziksel gümüş alımları dikkat çekici şekilde arttı.

Likiditenin azalması ve fiyat dalgalanmalarının artması, önümüzdeki dönemde gümüş piyasasında daha sert hareketlerin yaşanabileceğine işaret ediyor.