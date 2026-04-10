Edirne'de cuma namazı çıkışı Eski Cami önünde bir araya gelen Filistin'e Destek Platformu üyeleri ve vatandaşlar, İsrail'in Filistinli esirleri hedef alan 'idam yasası' ile Gazze'deki soykırımı protesto etti. Grup adına basın açıklamasını okuyan Eyüp Açıkgöz, Filistin'de yaşanan insani dramın uluslararası kamuoyunun gündeminde tutulması gerektiğini vurgulayarak, sivillere yönelik saldırıların kabul edilemez olduğunu ifade etti. Gözü dönmüş, azgın bir grup siyonist tarafından planlanmış ve uygulamaya konulmuş akıl almaz bir dönemin yaşandığını söyleyen Açıkgöz, tüm değerlerin yok sayıldığı, çiğnendiği bir zaman diliminden geçildiğini, insanlığın adeta azgın ve sapkın bir ideoloji tarafından rehin alındığını belirtti. Filistin topraklarında sivillere yönelik saldırıların yanı sıra idam uygulamalarının da kabul edilemez olduğunu aktaran Açıkgöz, uluslararası kamuoyuna harekete geçme çağrısında bulundu. 165 İranlı öğrencinin siyonist rejim tarafından okul sıralarında katledilmesi ve bu katliamın küresel vicdanda yeteri kadar yer bulmamasının sarsıntısını yaşadıklarını belirten Açıkgöz, bugün burada olduğu gibi dünyanın dört bir yanından yükselen itiraz seslerinin bir nebze olsun umutlarını yeşerttiğini dile getirdi. Mescid-i Aksa'nın ibadete kapatılmasının İslam'ın ve Müslümanların izzetine yapılmış bir saldırı olduğuna dikkat çeken Açıkgöz, ortaya konulan bu cürümlere karşı mücadelenin kıyamete kadar devam edeceğini belirtti. Açıkgöz, meşrep, mezhep, siyasi görüş, din ve dil ayrımı yapmaksızın küresel bir direniş hareketi başlatmakta ve siyonist rejimle mücadele etmekte kararlı olduklarını söyledi.

Katılımcılar, Filistin halkıyla dayanışma mesajı vererek, bölgede kalıcı barışın sağlanması çağrısında bulundu. Filistin halkı için yapılan duanın ardından kalabalık olaysız şekilde dağıldı.