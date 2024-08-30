İznik Belediyesi’nin Çin de bulunan seramik üretimiyle ünlü kardeş şehri Jingdezhen’den gelen heyet Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta ile bir araya geldi.

2 Milyon nüfusuyla Çin’in ünlü seramik şehri Jingdezhen ile geçtiğimiz yıllarda kardeş şehir protokolü imzalanmasının ardından karşılıklı iş birlikleri sürüyor. Bu çerçevede İznik’i ziyaret eden Jingdezhen Belediye Başkan Yardımcısı Cui Suxiang, daire müdürleri Liu Xingbing, Tu Zhongyong ve tercümanları Jiang Qiqi, İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta ile bir araya geldi.

İznik Belediye Meclis Salonunda meclis üyeleri ve daire müdürlerinin de katıldığı toplantıda açılış konuşmasını Başkan Kağan Mehmet Usta yaptı. Usta konuşmasında “Misafir ve dost belediyemizin değerli yöneticileri öncelikle İznik’e hoş geldiniz. Böylesine güzel bir günde, siz değerli misafirlerimizi ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. İznik dünyada eşine az rastlanan binlerce yıllık tarihi geçmişiyle adeta bir açık hava müzesi kimliğiyle bugün misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Cittaslow Sakin Şehir ünvanı almış, bir çok medeniyete başkentlik yapmış nadir yerlerden biri.

İznik’te Çini üretimi 14. yüzyılın ortasında başlamış, 16. ve 17. yüzyılda altın dönemini yaşamıştır. 17. yüzyılda İznik’i ziyaret eden Evliya Çelebi, Seyahatname adlı kitabında, ilçede 300’den fazla çini fırınının bulunduğuna yer vermiştir.

Osmanlı mimarisinde İznik çinisi önemli bir dekoratif unsur olarak kullanılmış ve büyük bir gelişme göstermiştir. Çini; cami, mescit, medrese, imaret, hamam, saray, köşk, gibi çeşitli eserlerde geniş bir kullanma sahası bulmuştur. Türk mimarisinde ve süsleme sanatlarında çininin yeri büyüktür.

UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesinde de bulunan ’Çini Ustalığı’ günümüzde de ülkemizin en büyük tanıtım araçlarından biridir.

Çin de Seramik deyince akla dost şehrimiz Jingdezhen gelir, Türkiye de Çini deyince akla İznik gelir. Sizlerin de belirttiği gibi tarihte önemli ticaret noktalarından biri olan İznik İpekyolu aracılığıyla Çin ile sık sık iletişim halinde bulunmuştur. Ateşte açan çiçekler olarak nitelendirdiğimiz İznik Çinileri ile Jingdezhen Seramiğindeki desenler adeta bizlerin dostluğunu simgelemektedir.

Bizler İznik Belediyesi olarak bu sanatın ülke ve dünya genelinde gelişmesi için siz değerli dostlarımız ile çalışıyoruz. Bu Ekim ayında gerçekleşecek Jingdezhen Uluslar arası Seramik Fuarı’na davetiniz için şimdiden teşekkür ediyoruz. İznik Belediyesi olarak bu önemli organizasyonda yer almayı umut ediyoruz. Bu vesileyle değerli ziyaretinizin her iki şehrimizin tanıtımı ve işbirliği için hayırlı olmasını temenni ediyor, tekrar hoş geldiniz diyorum” dedi.

Jingdezhen Belediye Başkan Yardımcısı Cui Suxiang’te selamlama ve şehrin tanıtımı üzerine bir konuşma gerçekleştirdi. Her iki başkan şehirlerini simgeleyen hediyeleri birbirlerine takdim ederken toplantının ardından İznik’in tarihi ve kültürel mekanları ziyaret edildi.