Bugün Bursa ve İnegöl'de hava parçalı bulutlu ve sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Bursa:



- Sabah saatlerinde hafif bulutlu bir hava etkili olacak. Öğleye doğru sıcaklık 31°C'yi bulacak. Gün boyunca rüzgarın hızı ortalama 15 km/s olacak.

- Akşam saatlerinde hava açık ve sıcaklık 23°C'ye düşecek. Nem oranı ise %60 civarında seyredecek.

İnegöl:



- Sabah saatlerinde 28°C civarında seyreden sıcaklık, öğle saatlerinde 30°C'ye çıkacak. Parçalı bulutlu bir hava bekleniyor.

- Akşam saatlerinde ise sıcaklık 21°C’ye düşecek. Rüzgarın hızı 10 km/s olacak.

Hafta sonu ise her iki bölgede de hava açık ve sıcaklıkların biraz daha yükselmesi bekleniyor.